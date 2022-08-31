Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nadir Bir Kelebeğin Yapay Üremesinde Başarı Sağlandı - Son Dakika
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Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nadir Bir Kelebeğin Yapay Üremesinde Başarı Sağlandı

31.08.2022 13:42
Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nadir Bir Kelebeğin Yapay Üremesinde Başarı Sağlandı

NANCHANG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, bir erkek ve bir dişi olmak üzere iki Golden Kaiser-Hint kelebeği başarıyla yetiştirdi.

NANCHANG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, bir erkek ve bir dişi olmak üzere iki Golden Kaiser-Hint kelebeği başarıyla yetiştirdi. Bu kelebekler, dünyanın en nadir türü olarak kabul ediliyor. Çin'de ilk kez bu türün dişisinin yetiştirildiği görüldü. Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletindeki Jiangxi Jinggangshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Teinopalpus aureus yetiştirme ve araştırma üssü, iki kelebeğin bu ayın başlarında yetiştirildiğini duyurdu. Yaygın olarak Golden Kaiser-Hint olarak bilinen Teinopalpus aureus, dünyanın en değerli sekiz kelebek türü arasında bulunuyor ve en çok tehlike altında olan türlerden. Çin'de de birinci derece koruma altındaki hayvanlar listesinde yer alıyor. Üreme üssünde uzman olan He Guiqiang, türün 2007 yılında keşfedilmesinden bu yana vahşi doğada yalnızca iki dişi Golden Kaiser-Hint kelebeğin bulunduğunu söyledi. Dişi sayısının azlığı düşük üreme kapasitesine, bu da bu kelebek türünün doğadaki popülasyonunun az olmasına yol açıyor. He, yetiştirme üssünde ilk kez 2020'de Golden Kaiser-Hint kelebeklerinin yapay üremesinin gerçekleştirildiğini ve iki erkek kelebeğin koruma alanına bırakıldığını belirtti. He, dişi kelebeğin bu ay başarılı bir şekilde yetiştirilmesinin ardından, yetiştirme üssünün vahşi doğadaki nadir türün popülasyonunu etkili şekilde artırabileceğini düşünüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nadir Bir Kelebeğin Yapay Üremesinde Başarı Sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Doğusundaki Doğa Koruma Alanında Nadir Bir Kelebeğin Yapay Üremesinde Başarı Sağlandı - Son Dakika
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