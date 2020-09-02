Nancy Pelosi, kuaförde maskesiz görüntülenince büyük tepki topladı - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, San Francisco'da bulunan bir kuaförde maskesiz görüntülendi. Kuralları ihlal ettiği ifade edilen Pelosi, tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı maske takmadığı için eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, San Francisco'da bir kuaförde maskesiz görüntülendi. Nancy Pelosi, şehrin korona virüs önleme kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Halk arasında her zaman maske takan biri olarak bilinen Pelosi, Cumhuriyetçilere pandemi döneminde "bilimi dinlemeleri" konusunda sık sık uyarıda bulunurken, kendisinin kuaförde maskesiz görüntülenmesi ülkede tepkilere neden oldu.

San Francisco olmak üzere Kalifornia eyaletinin tamamında korona virüs salgını nedeniyle kuaför salonlarının açılmasına izin verilmiyor. Kaliforniya'da bulunan binlerce işletme, virüs nedeniyle kalıcı olarak kapandı.

Sadece açık havada saç kesimlerine izin verildi

San Francisco'da 5 binden fazla işletme, salgın sırasında kalıcı olarak Mart ayından bu yana kapandı. Belediye Başkanı tarafından açıklanan yeni kurallar kapsamında, Salı gününden itibaren Kaliforniya eyaletinde açık hava da saç kesimlerine izin verildi. Ancak kapalı salonlarda saç kesimine izin verilmedi.

ABD'de korona virüs vaka sayısı 6 milyon 250 bin 938'e yükselirken, hayatını kaybedenler ise 188 bin 902 olarak açıklandı. - CALİFORNİA