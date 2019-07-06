Nando de Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
1 saat önce
Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:36 Kaynak: AA
'nun kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüde 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul
'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Öte yandan THY Avrupa
Ligi'nin sosyal medya hesabı Fenerbahçe'nin de Colo transferini "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando de Colo imzaladı." ifadeleriyle duyurdu.
Alişan ve Buse Varol, fotoğraflarını izinsiz kullanan kişilere dava açıyor
Dinamo Kiev'in Miha Zajc için 5 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edildi!
Fenerbahçe'nin eski scoutu Saffet Akbaş: Kruse, Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu değil
Amerikalı şarkıcı Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı