Son Dakika Haberleri: Nando de Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
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Nando de Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Nando de Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj, System.String[]
Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüde 32 yaşındaki skorer oyun kurucu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Beko formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Öte yandan THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı Fenerbahçe'nin de Colo transferini "Fenerbahçe'den büyük hamle. Yıldız oyun kurucu Nando de Colo imzaladı." ifadeleriyle duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:36 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Beko, Spor
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