Son Dakika Haberleri: Nando de Colo, EuroLeague'de en iyiler aday listesinde
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Nando de Colo, EuroLeague'de en iyiler aday listesinde

6 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo, THY EuroLeague tarafından son 10 yılın en iyi 10 basketbolcusu seçiminde adaylar arasında gösterildi.

Nando de Colo, EuroLeague'de en iyiler aday listesinde, System.String[]

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo, THY EuroLeague tarafından son 10 yılın en iyi 10 basketbolcusu seçiminde adaylar arasında gösterildi. Sarı-lacivertlilerde daha önce de Kostas Sloukas ve Gigi Datome aday listesinde yer almıştı.

EuroLeague tarafından bu sezon başlatılan "All-Decade Nominee" içeriği kapsamında, organizasyonda son 10 yıla damga vuran 10 basketbolcunun belirlenmesi amacıyla hazırlanan aday listesine, Fenerbahçe Beko'nun 32 yaşındaki şutör oyun kurucusu Nando de Colo da adını yazdırdı.

"All-Decade Nominee" kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague'de son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

EuroLeague tarafından şu ana kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nando de Colo, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa, Tornike Shengelia, Nick Calathes, Felipe Reyes, Sonny Weems, Jaycee Carroll, Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro, Alexey Shved, Nenad Krstic.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:40 Kaynak: DHA
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