Son Dakika Haberleri: Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'da
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Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'da

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Fransız basketbolcu Nando de Colo'yu 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'da, System.String[]
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Fransız basketbolcu Nando de Colo'yu 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi Melli ve Guduric'in NBA'e gitmesinin ardından önemli bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, son olarak Rus temsilcisi CSKA Moskova'da forma giyen başarılı guard Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden, 'Fenerbahçe'ye Hoş geldin de Colo' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando de Colo ile anlaşmaya vardı. 23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando de Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando de Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." 5 sezon görev aldığı CSKA Moskova formasıyla bu sezon THY Euroleague'de şampiyonluk yaşayan de Colo, 14.7 sayı, 2.5 ribaund ve 3.4'lük asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
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