Nando de Colo Fenerbahçe'de tarih yazdı! İlk maçında...

Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı 87-80'lik skorla mağlup ettiği gecede taraftarı mest eden bir performansı ortaya koyan de Colo maçın yıldızı oldu.



İlk yarıda Baskonia potasına 22 sayı bırakan Fransız yıldız maçı 39 sayı, 3 asist, 3 ribaund ve 44 verimlilik puanıyla bitirdi.



31 dakikada 12/15 ikilik, 3/6 üçlük ve 6/8 faul atışıyla muazzam bir hücum performansıyla tamamlayan de Coko, kariyer rekorunu da kırdı.



Daha önce CSKA Moskova formasıyla Valencia deplasmanında 30 sayı atan de Colo, 39 sayıyla çıtayı da çok yükseğe koydu.



Handanovic ve Brozovic hünerlerini sergiliyor;