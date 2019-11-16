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Nando de Colo'ya büyük onur

6 saat önce

32 yaşındaki oyuncu, EuroLeague tarafından son 10 yılın en iyi 10 basketbolcusu seçiminde adaylar arasında gösterildi.

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32 yaşındaki oyuncu, EuroLeague tarafından son 10 yılın en iyi 10 basketbolcusu seçiminde adaylar arasında gösterildi. F.Bahçe'de daha önce Kostas  Sloukas ve Gigi Datome'nin açıklandığı liste, EuroLeague tarafından bu sezon ilk kez hayata geçirilen "All-Decade Nominee" içeriği kapsamında, değerlendirilecek ve organizasyonda son 10 yıla damga vuran 10 basketbolcu belirlenecek.


Şimdiye kadar 20 isim açıklandı


Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan listede şu isimler bulunuyor: Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nando de Colo, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith,  Georgios Printezis, Victor Khryapa, Tornike Shengelia, Nick Calathes, Felipe Reyes, Sonny Weems, Jaycee Carroll, Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro, Alexey Shved, Nenad Krstic.


2016'da MVP seçildi


Nando de Colo, EuroLeague'de CSKA Moskova forması giydiği 2015-16 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yendikleri maçta Euroleague şampiyonluğuna ulaşmıştı. Fransız oyuncu o sezon MVP (En değerli oyuncu) seçilmişti. Bu sezon da bireysel anlamda iyi bir dönemden geçen yıldız oyun kurucu, Euroleague'de çıktığı 7 karşılaşmada 20,9 sayı, 3,4 ribaund ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 
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