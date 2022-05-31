NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi - Son Dakika
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NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi

31.05.2022 20:27

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin en köklü liselerinden Nazuana Lisesinin 12 sınıflık binası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin en köklü liselerinden Nazuana Lisesinin 12 sınıflık binası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Okulun açılış törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Nangarhar Eğitim Müdürü Mevlevi Müftü Habib Hazret Hakkani, TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TMV Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Çal, 2004'ten bu yana özellikle eğitim ve sağlık olmak üzere Afganistan genelinde tüm sektörlerde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Eğitim sektöründe 400'e yakın projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Çal, bunların arasında küçük ve büyük okulların yapımı, tadilatının da bulunduğunu belirtti.

Çal, eğitim alanında ayrıca kapasite geliştirme faaliyetleri de yaptıklarını kaydetti.

Nazuana Kız Lisesinin 12 sınıflık binasının tadilatı ve donanımının yapıldığını dile getiren Çal, ayrıca bu okula bir kütüphane de kurduklarını vurguladı.

Nangarhar Eğitim Müdürü Mevlevi Hakkani, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımlar ve özellikle TİKA'nın yenilediği kız lisesi için teşekkür etti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay da eğitime desteğin birçok yönünün bulunduğunu, bunlardan birinin de mevcut alt yapının daha da iyileştirilerek modern hale getirilmesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle TİKA'nın hayata geçirdiği bu projeden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Erginay, "Afganistan için çok önemli bir hizmettir bu. Gelecekte öğrencilerin en iyi şekilde bu binadan ve kütüphaneden yararlanmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Erginay, Afganistan'ın geleceği ve gelişmesi için eğitimin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Törene katılanlar, konuşmanın ardından yenilenen sınıfları gezerek, okulda incelemelerde bulundu.

NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi
NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi
NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi
NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi

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TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi 'Afganistan'ın ilerlemesinin tek yolu eğitimdir' 'Afganistan'ın ilerlemesinin tek yolu eğitimdir'
Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, Kabil, TİKA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NANGARHAR - TİKA, Afganistan'daki Nazuana kız lisesini yeniledi - Son Dakika


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