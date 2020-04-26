Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor - Son Dakika Spor

Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor

6 saat önce

Bir çok teknik adamın "hazırlanmak için yaklaşık 1 ay lazım" ve "maç temposunu kaldıracak seviyede antrenmanlar yapmak lazım, yeni bir sezona başlarmış gibi herşeyi yeniden çalışacağız" dediği gibi Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu da bazı konulara...

Nani ve Bruno Alves'i Türk antrenör Devrim Akarsu çalıştırıyor, System.String[]

Bir çok teknik adamın "hazırlanmak için yaklaşık 1 ay lazım" ve "maç temposunu kaldıracak seviyede antrenmanlar yapmak lazım, yeni bir sezona başlarmış gibi herşeyi yeniden çalışacağız" dediği gibi Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu da bazı konulara dikkat çekiyor.


Daha önce Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec, Bruno Alves, Lens ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırlayan Akarsu, şu anda Fenerbahçeli eski futbolcular Luis Nani ve Bruno Alves'e bireysel antrenmanlar yaptırıyor.


Orlando City forması giyen Nani ile Parma'nın oyuncusu Bruno Alves'e videolu canlı bağlantılarla antrenman yaptıran Devrim Akarsu fonksiyonel ve kros-fit çalışmalarla dünyaca ünlü futbolcuları formda tutuyor. Nani ile ABD'ye videolu bağlanarak, Alves'e ise Portekiz'den görüntülü bağlanarak günde 1'er saat çalıştıklarını söyleyen Akarsu; "Futbolcuların tempolu idmanlara başlamadan önce esneklik ve dayanıklılık kazanması gerekiyor. Onlara risksiz çalışmalar yaptırarak kaslarını zinde tutuyoruz. Nani ile akşam, Alves ile öğle saatlerinde çalışıyoruz. Adelelerini koruyacak şekilde idman yapıyoruz. Futbol yeniden başladığında oyuncuların sakatlanmaması için şimdiden tedbir alıyoruz" dedi.


Türkiye'den de bir çok futbolcuyla bazen sakatlık dönemlerinde bazen performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını da hatırlatan Akarsu, futbolcuların maç formunu yakalamaları için belirli bir süre tekrar takım halinde antrenman yapmaları gerektiğini vurguladı ve sakatlık yaşanmaması, hatta bunun kronik hale dönüşmemesi için fonksiyonel çalışmalara dikkat çekti.

Bruno Alves, Luis Nani, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 04:17 

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