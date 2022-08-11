Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı

11.08.2022 10:45
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı

NANJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi Çarşamba günü yaptığı açıklamayla komutanlığın Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında yakın zamanda gerçekleştirdiği bir dizi ortak askeri operasyondaki tüm görevleri...

NANJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi Çarşamba günü yaptığı açıklamayla komutanlığın Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında yakın zamanda gerçekleştirdiği bir dizi ortak askeri operasyondaki tüm görevleri başarıyla tamamladığını duyurdu. Sözcü Shi, çok sayıda servise ait birliklerin yer aldığı operasyonlarda silahlı kuvvetlerin entegre muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini söyledi. Shi, komutanlığın Taiwan Boğazı'ndaki duruma ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceğini, savaşa hazırlık için askeri eğitimlerini sürdüreceğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak üzere Taiwan Boğazı'nda normalleştirilmiş muharebeye hazırlık güvenlik devriyesi düzenleyeceğini ifade etti.

Taiwan Adası çevresindeki askeri operasyonlar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine inmesi üzerine 2 Ağustos gecesi başladı. Shi, komutanlığa bağlı roket güçlerinin, Taiwan Adası'nın doğusunda belirlenen deniz alanlarını hedef alan birçok türde konvansiyonel füze ateşlediğini ve ordunun Taiwan Boğazı'nın doğu bölümündeki spesifik alanlarda hassas saldırılarda bulunduğunu belirtti. Son birkaç gündür Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'na bağlı Donanma, Hava Kuvvetleri, Roket Kuvvetleri, Stratejik Destek Kuvvetleri ve Lojistik Destek Kuvvetleri birlikleri, adanın kuzey, güneybatı ve güneydoğu sahillerinin açıklarındaki sularda ve hava sahasında ortak abluka, kara ve deniz hedeflerine saldırı, hava sahası kontrolü, denizaltılara karşı ortak tatbikat ve entegre lojistik ve destek operasyonları dahil olmak üzere ortak eğitim ve tatbikatlarda bulundu. Shi, silahlı kuvvetlerin entegre muharebe kabiliyetinin geliştiğini ve acil müdahaleye hazırlıklarının test edildiğini söyledi. Operasyonlarda hayalet savaş uçakları, çok namlulu roketatar sistemleri ve YY-20 ikmal uçakları gibi yeni silahlar da kullanıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Askeri Operasyonlara İlişkin Tüm Görevleri Tamamladı - Son Dakika
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