Maglev Otomobil Teknolojisi Çin'in Doğusundaki Otoyolda Test Edildi

NANJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde gerçekleştirilen Maglev araç teknolojisi testinde, 2,8 tonluk bir araba yolun 35 milimetre üzerinde süzülerek otoyolda ilerledi. Chengdu merkezli Güneybatı Jiaotong Üniversitesi tarafından geliştirilen otomobil, geleneksel bir araç modifiye edilerek oluşturuldu. Arabanın havaya yükselmesi için kalıcı bir mıknatıs düzeni monte edildi ve yola da iyi iletken bir ray döşendi. Teknolojinin ileride enerji tüketimini azaltmaya ve arabaların sürüş menzilini artırmaya yardımcı olabileceğini umut eden üniversite profesörü Deng Zigang, maglev araçlarının geliştirilmesinin hedef olarak izleneceğini söyledi. Aynı gün, bu kez saatte 200 kilometre civarında hızla bir başka yol testi gerçekleştirildi. Otoyolun 7,9 kilometrelik bölümünde, beşi yeni enerjili araç olmak üzere toplam sekiz otomobil, saatte 230 kilometreye yaklaşan maksimum hızla test edildi. Eyalet ulaştırma yetkilileri tarafından organize edilen testler, yüksek hızlı sürüş için yol tasarımı ve güvenlik önlemlerini incelemeyi amaçladı.