Yeni Yük Treni Çin'in Doğusunu Orta Asya'ya Bağlıyor - Son Dakika
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Yeni Yük Treni Çin'in Doğusunu Orta Asya'ya Bağlıyor

14.08.2022 16:36
Yeni Yük Treni Çin'in Doğusunu Orta Asya'ya Bağlıyor

NANJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Wuxi kentindeki yetkililer, Cumartesi günü bir yük treninin Orta Asya'ya gitmek üzere kentten yola çıktığını belirtti.

NANJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Wuxi kentindeki yetkililer, Cumartesi günü bir yük treninin Orta Asya'ya gitmek üzere kentten yola çıktığını belirtti. Tren, toplam piyasa değeri 30 milyon yuan (yaklaşık 4,4 milyon ABD doları) olan polyester çipler, ev aletleri ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere bin tondan fazla mal taşıyor. Tren, yaklaşık 20 gün içinde Özbekistan ve Kazakistan'a ulaşmadan önce Jiangsu'nun Lianyungang kentinden geçecek. Yük treni hizmeti, deniz taşımacılığıyla karşılaştırıldığında, seyahat süresini en az 20 gün kısaltıyor. Wuxi Batı İstasyonu'ndaki lojistik parkı personeli, pandeminin başlamasından beri yerel dış ticaret kuruluşlarının ürün ihraç etmekte zorluk çektiğini ve yük treni hizmetinin bu işletmeler için yeni bir çözüm sağladığını bildirdi.

Yeni Yük Treni Çin'in Doğusunu Orta Asya'ya Bağlıyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yük Treni Çin'in Doğusunu Orta Asya'ya Bağlıyor - Son Dakika

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