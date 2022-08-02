Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı

02.08.2022 23:03
Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı

NANJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Jiangsu eyaleti trafik polisi departmanının verdiği bilgiye göre, eyalette yeni enerjili araç (NEV) sahibi sayısı, 2022'nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,86 artarak 698.732'ye ulaştı.

NANJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Jiangsu eyaleti trafik polisi departmanının verdiği bilgiye göre, eyalette yeni enerjili araç (NEV) sahibi sayısı, 2022'nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,86 artarak 698.732'ye ulaştı. Polis departmanı, eyaletteki sadece elektrikle çalışan otomobil sayısının Haziran ayı sonu itibariyle 607.590'a ulaştığını ve NEV'lerin yüzde 86,96'sını oluşturduğunu belirtti. Eyalette, yılın ilk yarısında trafiğe kaydedilen NEV'lerin sayısı önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 136,6 artarak 200.000 adedi aştı. Yeni enerjili araçlar trafiğe yeni kaydedilen bütün otomobillerin yüzde 21,9'unu oluşturdu. Eyaletteki NEV tüketimi güçlü ivmesini korurken, Jiangsu aynı zamanda NEV endüstrisinin gelişimini de desteklemeyi hedefliyor. Eyaletin sanayi ve bilişim teknolojisi kurumuna göre, Jiangsu 2025 yılına kadar yıllık NEV üretimini 500.000 adete çıkarmayı hedeflerken, NEV'lerin 2035 yılına kadar toplam otomobil üretiminin yarısından fazlasını oluşturması bekleniyor. NEV'lerin en önemli bileşeni olan Jiangsu'daki elektrikli batarya sektörü, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Eyaletin üretim merkezi Changzhou, endüstriyel büyüklüğü 70 milyar yuana (yaklaşık 10,3 milyar ABD doları) ulaşan 80'den fazla elektrikli batarya şirketini barındırıyor. Çin'in NEV endüstrisi bu yıl istikrarlı şekilde büyüdü. Dünyanın en büyük otomobil pazarındaki NEV üretimi ve satışları, 2022'nin ilk yarısında sırasıyla 2,66 milyon ve 2,6 milyon adede ulaştı. Kamu Güvenliği Bakanlığı verileri, ülkede Haziran ayı sonu itibariyle toplam 10,01 milyon NEV'in trafikte olduğunu gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı - Son Dakika
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