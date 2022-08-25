Çin'de Geleceğin Ağını Geliştirme Konferansı Gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Çin'de Geleceğin Ağını Geliştirme Konferansı Gerçekleştiriliyor

25.08.2022 20:01
Çin'de Geleceğin Ağını Geliştirme Konferansı Gerçekleştiriliyor

NANJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de Çarşamba günü düzenlenen konferansta, deterministik ağ ve 6G'nin de aralarında bulunduğu bazı alanlarda bir dizi en son bilimsel araştırma başarıları açıklandı.

NANJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de Çarşamba günü düzenlenen konferansta, deterministik ağ ve 6G'nin de aralarında bulunduğu bazı alanlarda bir dizi en son bilimsel araştırma başarıları açıklandı.

6. Geleceğin Ağını Geliştirme Konferansı'nda, ağ ve iletişimde önde gelen bir inovasyon platformu olan Mor Dağ Laboratuvarları, geniş-alan deterministik ağ sistemlerinde kaydettiği büyük bir ilerlemeyi açıkladı. Beijing, Shanghai ve Nanjing'in de aralarında bulunduğu 35 Çin kentini kapsayan geniş alan deterministik ağ sistemi, Çin'in yüksek hızlı demiryolu sistemini simüle ediyor ve sıfır veri paketi kaybı ve düşük gecikme sağlayabiliyor. Konferansta konuşan Çin Mühendislik Akademisi'nden akademisyen Liu Yunjie, bu sistemin teletıp ve akıllı ve bağlantılı araçlar (ICV'ler) gibi dijital ekonomi uygulamalarının çalışmasına yardımcı olmasının beklendiğini söyledi. Konferansta bir bilgi işlem ağı işletim sistemi ile bir 6G kablosuz iletişim test platformu da tanıtıldı. 6G platformu, kablosuz iletişimin teknolojik kapasitesinin 5G'ye göre büyük ölçüde artırılmasını sağlayabiliyor. Güncel ağ teknolojilerinin ön planda bulunduğu ve hem çevrimiçi hem çevrimdışı düzenlenen iki günlük konferansa China Mobile, China Telecom ve Huawei'den uzman ve işletme temsilcileri dahil 1.000'den fazla kişi katıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Nanjing, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Geleceğin Ağını Geliştirme Konferansı Gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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