Tatbikatlara Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'na bağlı Donanma, Hava Kuvvetleri, Roket Kuvvetleri, Stratejik Destek Kuvvetleri ve Lojistik Destek Kuvvetleri birlikleri katıldı. Tatbikatlarda ortak abluka, deniz hedefine saldırı, yer hedeflerine hava saldırısı ve hava sahası kontrol operasyonu gibi kilit önemdeki eğitimlere odaklanıldı, birliklerin ortak muharebe kabiliyetleri askeri operasyonlarda test edildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası Çevresinde Ortak Tatbikatlar Düzenledi - Son Dakika

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