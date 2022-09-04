Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı

04.09.2022 10:54
Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı

NANJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti yetkilileri, Çin ekonomisinin dinamosu olan Jiangsu'nun 2022'nin ilk yedi ayındaki yeni enerjili araç (NEV) üretiminin rekor kırdığını ve daha şimdiden geçtiğimiz yılın tamamında üretilen NEV sayısını geçtiğini söyledi.

NANJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti yetkilileri, Çin ekonomisinin dinamosu olan Jiangsu'nun 2022'nin ilk yedi ayındaki yeni enerjili araç (NEV) üretiminin rekor kırdığını ve daha şimdiden geçtiğimiz yılın tamamında üretilen NEV sayısını geçtiğini söyledi. Jiangsu'da araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 26,1 artarak 797.000'e çıktı. Jiangsu sanayi ve bilişim teknolojileri departmanına göre bunun 289.000'i yeni enerjili araçlardan oluşuyor ve bu araçların üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 kat artış yaşandı. Departman, Jiangsu'da bulunan her seviyede yönetimin ve otomobil şirketinin bu yılın başından bu yana bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan üretimi de garanti altına almak için inisiyatif kullanarak NEV endüstrisindeki bu hızlı büyümeye katkıda bulunduğunu söyledi. Eyaletin elektrik ve enerji depolama bataryası endüstrisinde yer alan 163 önemli şirketin 2022'nin ilk yarısındaki toplam üretim değeri, yıllık yüzde 84,6 gibi hızlı bir artışla, Çin'in bu alandaki toplam üretim değerinin yüzde 38,8'i olan 120 milyar yuan (yaklaşık 17,4 milyar ABD doları) oldu. Çin'in NEV endüstrisinde bu yıl istikrarlı bir büyüme yaşandı. 2022'nin ilk yarısında dünyanın en büyük otomobil pazarında NEV üretimi ve satışları sırasıyla 2,66 milyon ve 2,6 milyon adede ulaştı. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı verilerine göre Haziran sonu itibarıyla Çin'de toplam 10,01 milyon NEV trafikte bulunuyor.

Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı

YORUMLAR
500
Mengtian Uzay Laboratuvar Modülünü Taşıyacak Roket Fırlatma Alanına Ulaştı Mengtian Uzay Laboratuvar Modülünü Taşıyacak Roket Fırlatma Alanına Ulaştı Beijing Orta Derecede Yaşlanan Toplum Sınıfına Girdi Beijing Orta Derecede Yaşlanan Toplum Sınıfına Girdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
09:10 Cinsel ürünler satan mağazaya giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 10:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Jiangsu Eyaletinde Yeni Enerjili Araç Üretimi Yılın İlk 7 Ayında Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement