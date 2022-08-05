Videodan alınan ekran görüntüsünde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri ve deniz hava kuvvetleri, Taiwan Adası çevresinde operasyonlarda bulunmak üzere savaş uçakları uçururken bir savaş uçağına havada yakıt ikmali yapılıyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

NANJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Perşembe günü Taiwan Adası çevresinde daha önce görülmemiş ölçekte bir ortak tatbikat ve eğitim düzenledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.