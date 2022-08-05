Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler

05.08.2022 09:43
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler

NANJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Perşembe günü Taiwan Adası çevresinde daha önce görülmemiş ölçekte bir ortak tatbikat ve eğitim düzenledi.

NANJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Perşembe günü Taiwan Adası çevresinde daha önce görülmemiş ölçekte bir ortak tatbikat ve eğitim düzenledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı birlikleri Taiwan Boğazı'nda uzun menzilli gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar düzenliyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hong Wei/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na ait bir savaş uçağı, Taiwan Adası çevresinde operasyon yürütüyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hua Junxiao/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri ve deniz hava kuvvetleri, Taiwan Adası çevresinde operasyonlarda bulunmak üzere savaş uçakları uçuruyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Fu Gan/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler

Videodan alınan ekran görüntüsünde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri ve deniz hava kuvvetleri, Taiwan Adası çevresinde operasyonlarda bulunmak üzere savaş uçakları uçururken bir savaş uçağına havada yakıt ikmali yapılıyor, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatından İlk Kareler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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