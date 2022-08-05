Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Etrafında Gerçek Mühimmat Kullanarak Tatbikatlar Düzenledi

NANJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Perşembe günü Taiwan Adası etrafında görülmemiş ölçekte bir ortak tatbikat ve eğitim düzenledi. Perşembe günü saat 13.00 civarında uzun menzilli gerçek mühimmatla düzenlenen tatbikatlarda Doğu Harekat Alanı Komutanlığı ordusu, yeni model roketler ateşleyerek Taiwan Boğazı'nın doğu bölümündeki hedefleri tam isabetle vurdu. Tatbikatlarda istenen sonuçlar elde edildi. Perşembe öğleden sonra Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı roket güçleri çeşitli türde konvansiyonel füzelerin kullanıldığı saldırılar düzenleyerek Taiwan Adası'nın doğusunda belirlenen deniz alanlarını hedef aldı. Tüm füzeler hedeflerini yüksek hassasiyetle vurdu. Roket güçlerinin, hassas saldırılarda bulunma ve bölge tutma görevleri test edildi. Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri ve deniz havacılık güçleri de içlerinde avcı ve bombardıman uçaklarının olduğu 100'den fazla savaş uçağı uçurarak ortak keşif, havada yakıt ikmali, hava sahası kontrolü ve yer hedeflerine saldırı gibi çeşitli savaş eğitim tatbikatları yürüttü. Doğu Harekat Alanı Komutanlığı donanmasına ait 10'dan fazla destroyer ve fırkateyn, Taiwan Adası açıklarındaki sularda ortak abluka operasyonlarında bulundu. Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Kıdemli Subayı Liu Dongkun, kuvvetlerin cesur ve yenilmez savaş ruhlarını ortaya koyduğunu söyledi. Liu, kuvvetlerin Parti ve halkın kendilerine verdiği görevleri tam olarak yerine getireceğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde koruyacağını ifade etti.