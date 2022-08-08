Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hassas Vuruş Yeteneklerini Denemek İçin Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor

NANJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında Pazar günü planlandığı gibi ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına devam etti. Pazar günü odak noktası, uzun menzilli hava hedeflerine vuruş ve kara hedeflerini vurmak için ortak ateş kullanma kabiliyetlerinin test edilmesi oldu. Harekat alanı komutasındaki hava kuvvetleri, ortak keşif, hava sahası kontrol operasyonu, kara hedeflerine saldırı ve hava desteği ile koruma gibi savaş görevlerinde tatbikatlar yapmak amacıyla aralarında erken uyarı uçakları, bombardıman uçakları, sinyal bozucu uçaklar, avcı bombardıman uçakları ve savaş jetlerinin bulunduğu çok sayıda savaş uçağını konuşlandırdı. Deniz ve hava savaş sistemleri tarafından desteklenen hava saldırı kuvvetleri, uzun menzilli çoklu fırlatma roket sistemleri ve konvansiyonel füze birlikleri ile birlikte hedeflere ortak hassas saldırı tatbikatları gerçekleştirdi. Çok sayıda bombardıman uçağı Taiwan Boğazı'nı kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye uçarken, birçok savaş jeti de destroyer ve fırkateynlerle ortak tatbikatlar yaptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Harekat Alanı Komutanlığı hava kuvvetleri subayı Zhang Zhi, operasyonun bilgi tabanlı koşullar altında sistem savaşı taktiklerini test ettiğini ve önemli ada hedeflerini hassas saldırılarla yok etme kabiliyetlerini geliştirdiğini ve iyileştirdiğini söyledi.