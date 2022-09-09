Çin'in Jiangsu Eyaletinin Dijital Ekonomisi Hızla Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu Eyaletinin Dijital Ekonomisi Hızla Büyüdü

09.09.2022 16:52
Çin'in Jiangsu Eyaletinin Dijital Ekonomisi Hızla Büyüdü

NANJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 9. Jiangsu İnternet Konferansı'na göre, Çin'in doğusundaki üretim merkezi Jiangsu eyaletinin dijital ekonomisi 2021'in sonu itibarıyla 5,1 trilyon yuanı (yaklaşık 735 milyar ABD doları) aştı.

NANJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- 9. Jiangsu İnternet Konferansı'na göre, Çin'in doğusundaki üretim merkezi Jiangsu eyaletinin dijital ekonomisi 2021'in sonu itibarıyla 5,1 trilyon yuanı (yaklaşık 735 milyar ABD doları) aştı. Eyaletin merkezi Nanjing'de Çarşamba günü başlayan konferansta yayınlanan bir rapora göre eyalet, ülkenin toplam dijital ekonomisinin yüzde 11,8'ine katkıda bulundu ve Jiangsu'nun dijital ekonomisindeki temel endüstrilerin katma değeri geçen yıl eyalet GSYİH'sinin yüzde 10,6'sını oluşturdu. Elektronik bilgi üretimi, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri sektörleri 2021'de sırasıyla 3,56 trilyon yuan, 1,15 trilyon yuan ve 113,5 milyar yuanı buldu. Dijital altyapı açısından, eyalette 131.000 5G istasyonu kuruldu ve bu altyapıyla geçen yılın sonuna kadar 35 milyonun üzerinde kullanıcı desteklendi. Jiangsu, dijital teknoloji inovasyonuna yatırımını hızlandırmayı sürdürürken, elektronik bilgi teknolojisine odaklanan 8.000'den fazla yüksek teknoloji işletmesi kuruldu ve Nesnelerin İnterneti, mobil iletişim ve büyük veri üzerinde hizmet sağlayan 400'den fazla platform oluşturuldu. Geçen yılın sonunda Jiangsu, yaklaşık 50.000 büyük sanayi kuruluşunun akıllı dönüşümünü ve dijitalleşmesini gerçekleştirmek için üç yıllık bir plan başlattı ve bu planla beraber 2022 yılının ilk yarısında yaklaşık 22.000 kuruluş harekete geçti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 9 Eylül, Nanjing, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Jiangsu Eyaletinin Dijital Ekonomisi Hızla Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangsu Eyaletinin Dijital Ekonomisi Hızla Büyüdü - Son Dakika
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