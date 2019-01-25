Nankör Hayranlara İsyan
3 saat önce
Ekranların sevilen oyuncu ve sunucusu Esra Sönmezer, sosyal medyadaki adaletsizliğe isyan etti.
Tam bir Michael Jackson hayranı olan güzel oyuncu sosyal medyada Şeyma Subaşı takipçilerinin dünya starınıgeçtiğini görünce hayretler içinde kaldı. Ekranların güzel yüzü Esra Sönmezer "Michael Jackson'ın öldüğünü duyduğumda iki gün ağladım ve evden dışarı çıkmamıştım dedi. Bugün takipçi sayısının 2 milyon yediyüz bin olduğunu gördüm, Efsane starın önüne geçen bizim gezgin güzelimiz Şeyma Subaşı'nın takipçileri ise 2 milyon dokuzyüz bin olmuş bu durum çok canımı acıttı. Eğer Michael Jackson yaşasaydı takipçi sayısı 100 milyonu geçerdi Dünya Starıda olsan ölünce malesef çabuk unutuluyorsun! Efsane starın geçmiş yaşantısı ve anılarına dair instagram hesabından yapılan güncel paylasımlar pek fazla ilgi görmüyor.
Ünlü ve başarılı Televizyon patronu olan Acun Ilıcalı'nın başta kız arkadaşı olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı'nın takipçi sayısını, yinede Pop'un Kralı olan efsane dünya starına haksızlığı olarak görüyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:04 Kaynak: Bültenler
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