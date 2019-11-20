Son Dakika Haberleri: Nankör kedi, hayatını kurtaran genci tırmaladı
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Nankör kedi, hayatını kurtaran genci tırmaladı

6 saat önce

Sivas'ta boğulmakta olan kedinin hayatını kurtaran kişi günün kahramanı oldu, kedinin nankörlüğü ise dikkat çekti.

Nankör kedi, hayatını kurtaran genci tırmaladı, System.String[]

Sivas'ta boğulmakta olan kedinin hayatını kurtaran kişi günün kahramanı oldu, kedinin nankörlüğü ise dikkat çekti.


Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak üzerinde geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda Murat Durak isimli esnaf bir kedinin yolda kıvrandığını fark etti. Kedinin yanına gittiğinde nefes alamadığını ve boğulmakta olduğunu anladı. Durak kediye yaptığı masajla boğazına takılan kemik paçasını çıkartmayı başardı. Hayatı kurtulan kedinin tepkisi ise sert oldu. Patisi ile Durak'a saldıran nankör kedi olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.


Durak olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kedinin çırpındığını fark ettim. Araç çarpmış olabileceğini düşündüm. Yanına gittiğimde yaralı olmadığını anladım. Sonra soluk borusuna bir şey kaçtığını fark etti. İnsanlarda da oluyor. Boğazına masaj yaptığımda düzeldi. Kendine gelen kedi elimi tırmaladı. Kedi olur, köpek olur. Böyle durumlarda seyirci kalmamak yardımcı olmak gerekir" dedi. - SİVAS

Şemsi Tebrizi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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