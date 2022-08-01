Rcep, Çin ve Asean Arasındaki Endüstriyel Zincir İşbirliğini Derinleştiriyor

NANNİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde önde gelen bir kağıt fabrikasında, bu yıl ASEAN ülkelerinden gelen siparişlerin artmasıyla bir üretim hattı tüm hızıyla çalışıyor. Endonezya'nın Asia Pulp & Paper Sinar Mas'a ait Guangxi Jingui Pulp & Paper Limited Şirketi'nin Lojistik Departmanı Müdürü Zhou Ju, "Fabrika tarafından üretilen beyaz kartonla dolu yaklaşık 90 konteyner, her gün Qinzhou Limanı'ndan ASEAN pazarlarına gönderiliyor ve bu sayı artmaya devam ediyor" dedi. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Ocak ayında yürürlüğe girdiğinden bu yana üye ülkeler arasında ticaret maliyetleri daha da düşürüldü ve ilgili şirketler bu anlaşmadan somut biçimde yararlandı. Gümrük verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Çin'in ASEAN ülkeleriyle ticareti yıllık yüzde 10,6 artışla 2,95 trilyon yuana (yaklaşık 437,8 milyar ABD doları) ulaştı. Zhou, ASEAN ülkelerinden ithal edilen odun yongaları, odun hamuru ve nişasta gibi hammaddelerin artık RCEP anlaşmaları sayesinde tercihli tarifelerden yararlandığını ve bunun şirketin maliyetlerini büyük ölçüde düşürdüğünü söyledi. Endonezyalı şirket ayrıca grubun Çin, Laos ve Kamboçya'daki ormancılık işlerini yönetmek ve dev ekonomik işbirliği potansiyeli gördüğü, Çin ve ASEAN ülkeleri arasındaki endüstriyel zincirleri genişletmek için Ocak ayında Guangxi'nin merkezi Nanning'de bir şube kurdu.

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının teslimat alanında işçiler beyaz karton ürünleri yüklüyor ve sevk ediyor, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Şirketler, RCEP'in uygulanmasının ASEAN ve Çinli işletmelerin daha şeffaf ve net bir ortamda iş yapmalarına, gümrükleme prosedürlerini basitleştirmelerine ve ticari ve ekonomik alışverişleri kolaylaştırmasına olanak tanıdığını belirtiyor. Guangxi'de Singapur tarafından finanse edilen bir sağlık gıda üretim ve işleme firması olan Guangxi Serbest Ticaret Bölgesi Sing Nest International Trading Limited Şirketi'nin Genel Müdür Yardımcısı Li Huihuan, "RCEP'in uygulanması şirketimize ve Malezya'daki ortak şirketlerimize gerçek anlamda fayda sağladı" dedi. Şirket, Malezya'dan yenilebilir kuş yuvaları gibi hammaddeler ithal ediyor. Li, RCEP'in getirdiği basitleştirilmiş gümrükleme sayesinde işletmenin üretim ve operasyon verimliliğinin büyük ölçüde arttığını sözlerine ekledi. Li, "Malezya'da hammadde siparişinden mal teslimine kadar geçen süre 15 günden beş güne indirildi ve bu da depolama maliyetlerimizi büyük ölçüde azalttı" dedi. RCEP, Guangxi'deki Çinli şirketlerin de ASEAN ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye yönelik güvenlerini artırdı. Liugong Machinery Limited Şirketi Ocak ayında Tayland'a çok sayıda yükleyici taşıdı ve Şubat ayında Taylandlı distribütör Yontrakarn ile ortak girişim anlaşması imzaladı. Şirketin Başkanı ve CEO'su Zeng Guang'an, iki tarafın 11 yıldır işbirliği yaptığını ve ortak girişimle Taylandlı müşterilere daha iyi hizmet vermek istediklerini söyledi. ASEAN ülkeleriyle kara ve deniz yoluyla bağlantılı olan Guangxi, Çin ve RCEP üyeleri arasındaki alışveriş ve işbirliği için önemli bir pencere haline geliyor. Guangxi ve ASEAN ülkeleri arasında neredeyse tüm büyük ASEAN ülkelerini kapsayan toplam 12 hava kargo rotası açıldı.