9. Çin-Asean Fuarı Rekor Sayıda Anlaşmayla Tamamlandı - Son Dakika
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9. Çin-Asean Fuarı Rekor Sayıda Anlaşmayla Tamamlandı

20.09.2022 08:12
9. Çin-Asean Fuarı Rekor Sayıda Anlaşmayla Tamamlandı

NANNİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de gerçekleştirilen 19. Çin-ASEAN Fuarı, Pazartesi günü imzalanan rekor sayıda anlaşmayla tamamlandı.

NANNİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de gerçekleştirilen 19. Çin-ASEAN Fuarı, Pazartesi günü imzalanan rekor sayıda anlaşmayla tamamlandı. Fuar yönetiminin genel sekreteri Wei Zhaohui, gerçekleştirilen basın toplantısında bu yıl toplamda 400 milyar yuanın (yaklaşık 57 milyar ABD doları) üzerinde yatırımla toplamda 267 yerli ve uluslararası anlaşma imzalandığını ve bunun geçen seneye göre yüzde 37'lik artışa denk geldiğini söyledi. Wei'nin verdiği bilgiye göre, belirlenen alanlarda yüksek kaliteli metal malzemeler, sağlık, turizm ve kültür, yeni yeşil kimyasal malzemeler ve mekanik ekipman üretimini içeren 88 çevrimiçi ve yüz yüze ekonomik ve ticari etkinlik gerçekleştildi. 102.000 metrekareye yayılan bu yılki fuar, 40'ten fazla ülkeden 1.653 işletmenin ilgisini çekerken 5.400 fuar standı kuruldu. Fuar alanını geçen seneye göre yüzde 19,2'lik artışla günde ortalama 25.600 kişi ziyaret etti. Etkinlik, ilk Çin-ASEAN Fuarı'nın düzenlendiği 2004'ten bu yana ASEAN işletmelerinin Çin pazarına girmesine yönelik bir platform haline geldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Çin-Asean Fuarı Rekor Sayıda Anlaşmayla Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9. Çin-Asean Fuarı Rekor Sayıda Anlaşmayla Tamamlandı - Son Dakika
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