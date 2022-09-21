Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor - Son Dakika
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Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor

21.09.2022 08:22
Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor

NANNİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda, Çinli otomobil üreticilerinin yeni enerjili araçları (NEV'ler) ziyaretçilerin dikkatini çekti.

NANNİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda, Çinli otomobil üreticilerinin yeni enerjili araçları (NEV'ler) ziyaretçilerin dikkatini çekti. Pazartesi günü sona eren dört günlük fuarda Çin ve ASEAN ülkeleri arasındaki NEV sanayi ve değer zincirlerinde yapılan işbirliği de öne çıktı. Fuarda Çinli elektrikli otomobil üreticisi NETA; NETA S ve NETA U gibi NEV modellerini sergiledi ve Taylandlı PTT Public Ltd. Şti. ile, NEV şarj direkleri üretimi ve montajı gibi alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirkete göre, anlaşma, Tayland ve diğer ülkelerdeki müşterilerin NETA'nın gelişimine olan güvenini artırdı. Bu yılın Ağustos ayının sonlarında Tayland pazarına giren NETA, ülkenin çeşitli yerlerinde satış noktaları açtı. NETA'nın pazarlama departmanında bir yönetici olan Chen Bao, "Tayland'da faaliyete başladığımızdan beri 5.000'den fazla satın alma niyeti geldi" dedi. NETA'nın faaliyetleri, Çin ve ASEAN ülkelerinde yer alan işletmeler arasında NEV'lere dair endüstriyel işbirliğini yansıtıyor. Güney Manganez Grubu Ltd.'nin, Guangxi'de yer alan Chongzuo şehrindeki bir eritme atölyesinde, Malezya'dan gelen manganez cevheri, işlenerek elektrolitik manganez dioksite dönüştürüldükten sonra yurtiçinde satılıyor veya yeni enerji pilleri için bir hammadde olarak Japonya'ya ihraç ediliyor.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık çerçevesinde tarife indirimi gibi olumlu politikalar, Çin, ASEAN ve Japonya'yı birbirine bağlayan manganez sanayi zincirini uluslararası pazarda daha rekabetçi hale getiriyor. Çin ve ASEAN ülkelerinde hızlanan endüstriyel modernizasyon ve ekonomik yeniden yapılanma ile NEV'ler ve diğer gelişmekte olan endüstriler konusunda işbirliği de hız kazanıyor. Endonezya'daki büyük Çinli otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'in (SGMW) sahibi olduğu yerel bir yan kuruluş olan SAIC General Motors Wuling Motor Endonezya, bu yıl Ağustos ayında Bekasi şehrindeki üretim üssünde Wuling Air EV adlı bir NEV modelini piyasaya sürdü. SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors arasında bir ortak girişim olan SGMW, Guangxi'deki Liuzhou'da bulunuyor. SGMW'nin Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Bekasi'deki 60 hektarlık bir alana sahip üretim üssü, 2017 yılında toplam 1 milyar ABD doları yatırımla faaliyete geçti ve şimdi tam bir oto sanayi zincirini içeren bir oto sanayi parkına dönüştürülmüş durumda. SAIC General Motors Wuling Motor Endonezya Genel Müdür Yardımcısı Han Dehong, "Wuling, beş yıllık faaliyetten sonra Endonezya'da en çok satan Çin otomobil markalarından biri haline geldi" dedi. Han, NEV'in piyasaya sürülmesinin Endonezyalılar için daha yüksek kaliteli otomobil ürün ve hizmetleri sağlayacağını ve küresel faaliyetleri genişletmenin SGMW'nin gelişimi için önemli bir strateji olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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