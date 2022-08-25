Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı - Son Dakika
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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı

25.08.2022 17:31
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı

NANNİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ticaret departmanına göre, bölgenin dış ticaret hacmi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 61,56 milyar yuana (yaklaşık 9 milyar ABD doları) yükseldi.

NANNİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ticaret departmanına göre, bölgenin dış ticaret hacmi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 61,56 milyar yuana (yaklaşık 9 milyar ABD doları) yükseldi. Bu, bölgenin bir aylık ithalat ve ihracat hacmi açısından kaydettiği rekor bir rakam oldu. Ocak-Temmuz döneminde Guangxi'nin dış ticaret hacmi ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 düşüşle toplamda 301,2 milyar yuan oldu. Temmuz ayında, Guangxi'nin genel ticaretinin ithalat ve ihracat toplamı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,6 artışla 27,01 milyar yuan olurken işleme ticareti ithalatı ve ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artışla 12,52 milyar yuana ulaştı. Bölgenin gümrüklü antrepo ticareti ise bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 13,51 milyar yuana ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı - Son Dakika
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