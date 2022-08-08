Saıc-Gm-Wuling Yeni Enerjili Araç Satışlarında Rekor Kırdı

NANNİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Liuzhou merkezli SAIC-GM-Wuling'in (SGMW) yeni enerjili araç (NEV) satışları Pazartesi günü 1 milyon adedi aştı. SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors ortak girişimi olan SGMW, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 35 artışla 293.258 adet NEV satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde şirketin Hongguang MINI EV adlı bir NEV modelinin satışları yıllık yüzde 29 artışla 270.732 adede ulaştı. SGMW şu anda Hongguang MINI EV, Baojun KiWi EV ve Wuling Nano EV gibi bir dizi NEV modeli üretiyor.