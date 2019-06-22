Son Dakika Haberleri: 'Nano ilaçlar ile kanseri hedefleme' konferansı düzenlendi
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'Nano ilaçlar ile kanseri hedefleme' konferansı düzenlendi

46 dakika önce

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda (2018) birinci olan Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rana Sanyal, İnönü Üniversitesinde verdiği Nano İlaçlar ile Kanseri Hedefleme Konferansı'nda hedefe yönlendirilmiş moleküler ilaçlar hakkında bilgi verdi.

'Nano ilaçlar ile kanseri hedefleme' konferansı düzenlendi, System.String[]
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda (2018) birinci olan Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rana Sanyal, İnönü Üniversitesinde verdiği Nano İlaçlar ile Kanseri Hedefleme Konferansı'nda hedefe yönlendirilmiş moleküler ilaçlar hakkında bilgi verdi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Rana Sanyal, kanserin görülme sıklığında 10-15 yılda yüzde 70 artış beklendiğini belirterek, "Erkeklerin hayatı boyunca kanser teşhisi konma riski yüzde 50, kadınlar da yüzde 33. Yani her üç kadından bir tanesine ve her iki erkekten bir tanesine kanser teşhisi konabilir. Kemoterapi hücre deneylerine bakacak olursak, çok etkili ve hücreleri öldürebiliyor. Ama yan etkileri çok olduğu için dozunu artıramıyoruz. Tümörün içerisine ilaçları vermeyi başarabilirsek daha fazla etkisini göreceğiz. Vücudun da yan etki görmesini engelleyeceğiz." diyerek yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Konferansın sonunda Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Prof. Dr. Rana Sanyal'a hediye takdim etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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