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Nanterre: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82
7 saat önce
Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 45-37 üstün gitti.
Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 45-37 üstün gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57 berabere tamamlanırken, Darüşşafaka Tekfen son periyottaki etkili mücadelesiyle salondan 82-68 galip ayrıldı.
Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, Nanterre 92 ise beşinci kez mağlup oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08
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