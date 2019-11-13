Son Dakika Haberleri: Nanterre: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82
Son Dakika Spor Nanterre: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82 - Son Dakika Spor

Nanterre: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82

7 saat önce

Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 45-37 üstün gitti.

Nanterre: 68 - Darüşşafaka Tekfen: 82, System.String[]

Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 45-37 üstün gitti.


Müsabakanın üçüncü çeyreği 57-57 berabere tamamlanırken, Darüşşafaka Tekfen son periyottaki etkili mücadelesiyle salondan 82-68 galip ayrıldı.


Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde ederken, Nanterre 92 ise beşinci kez mağlup oldu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Nanterre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 
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