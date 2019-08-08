Nantes'ta Gourcuff dönemi
1 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta Vahid Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Christian Gourcuff getirildi.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:50 Kaynak: AA
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes
'ta Vahid Halilhodzic
'ten boşalan teknik direktörlük görevine Christian Gourcuff getirildi.
Nantes Kulübü, 64 yaşındaki Fransız teknik direktör Gourcuff ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyeri boyunca Lorient
, Le Mans
, Rennes
ve Cezayir
Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, son olarak Katar
'ın El-Gharafa ekibinde görev yaptı.
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