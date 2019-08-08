Son Dakika Haberleri: Nantes'ta Gourcuff dönemi
Son Dakika Spor Haber

Nantes'ta Gourcuff dönemi

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta Vahid Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Christian Gourcuff getirildi.

Nantes'ta Gourcuff dönemi, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'ta Vahid Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Christian Gourcuff getirildi.
Nantes Kulübü, 64 yaşındaki Fransız teknik direktör Gourcuff ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyeri boyunca Lorient, Le Mans, Rennes ve Cezayir Milli Takımı'nı çalıştıran Gourcuff, son olarak Katar'ın El-Gharafa ekibinde görev yaptı.
Futbol, Fransa, Nantes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Canlı anlatım
Galatasaraylı Çekdar Orhan, Akhisarspor'a transfer oldu! Galatasaray PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:15:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nantes'ta Gourcuff dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]