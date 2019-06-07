Nantes Top 10, 2018-19 kazandı
1 saat önce
2018-19 sezonunda kalecilerimiz Ciprian Tatarusanu, Maxime Dupé ve Alexandre Olliero tarafından yapılan en iyi tasarrufları inceleyin.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06
2018-19 sezonunda kalecilerimiz Ciprian Tatarusanu, Maxime Dupé ve Alexandre Olliero tarafından yapılan en iyi tasarrufları inceleyin.
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