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Napoleoni'den Basit Ev Egzersizleri
16 dakika önce
Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Napoleoni, herkesin evinde yapabileceği basit ev egzersizleri gösterdi.
Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Napoleoni, herkesin evinde yapabileceği basit ev egzersizleri gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
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