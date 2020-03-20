Napoleoni'den Basit Ev Egzersizleri - Son Dakika
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Napoleoni'den Basit Ev Egzersizleri

16 dakika önce

Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Napoleoni, herkesin evinde yapabileceği basit ev egzersizleri gösterdi.

Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, korona virüsü önlemleri kapsamında başlatılan #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Napoleoni, herkesin evinde yapabileceği basit ev egzersizleri gösterdi.

Napoleoni'den Basit Ev Egzersizleri

Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00 

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