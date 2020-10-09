Napoli 6-0 Genoa Maç Özeti

2020-21 Serie A sezonunun açılış karşılaşmasında, Napoli sahasında Genoa'yı konuk etti. Lozano (2), Zielinski, Mertens, Eljif Elmas ve Politano'nun golleriyle adeta rakibini darmadağın eden Napoli, yeni sezona harika bir galibiyetle başladı.