Napoli 6-0 Genoa Maç Özeti
09.10.2020 17:00
2020-21 Serie A sezonunun açılış karşılaşmasında, Napoli sahasında Genoa'yı konuk etti. Lozano (2), Zielinski, Mertens, Eljif Elmas ve Politano'nun golleriyle adeta rakibini darmadağın eden Napoli, yeni sezona harika bir galibiyetle başladı.
2020-21 Serie A sezonunun açılış karşılaşmasında, Napoli sahasında Genoa'yı konuk etti. Lozano (2), Zielinski, Mertens, Eljif Elmas ve Politano'nun golleriyle adeta rakibini darmadağın eden Napoli, yeni sezona harika bir galibiyetle başladı.
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