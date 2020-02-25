Napoli - Barcelona | Şampiyonlar Ligi notları

Napoli cephesi









Napoli; Liverpool, Salzburg ve Genk’le birlikte yer aldığı E Grubu’nda üç galibiyet ve üç beraberlik alarak altı puan topladı ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool, Paris Saint-Germain ve Kızılyıldız’ın bulunduğu C Grubu’nu dokuz puanla üçüncü tamamlayan Napoli, averaj farkıyla Liverpool’un altında kalmış ve turnuvaya veda etmişti.

Daha önceden 2011/2012 ve 2016/2017 sezonlarında son 16’ya kalma başarısı gösteren İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 20 maçın yalnızca yedisini kazanırken geri kalan mücadelelerde altı beraberlik ve yedi mağlubiyet aldı.

Kadrosunda başka takımlarda forma giyerken Barcelona’ya karşı maça çıkan beş oyuncu bulunduran Napoli’de Kevin Malcuit bu maçta forma giyemeyecek. Kalidou Koulibaly ve Fernando Llorente’nin durumları ise belirsizliğini koruyor.

Takım, hücum hattı dışında herhangi bir pozisyonda oynayan oyuncularından gol katkısı alamazken Dries Mertens beş ve Arkadiusz Milik üç golle takımun bu alandaki liderleri.











Napoli, Avrupa Kupaları’nda 14 defa İspanya temsilcileriyle mücadele etti. Bu maçların dördünü kazanıp dördünde berabere kalırlarken altısında mağlubiyet aldılar. Evlerinde oynadıkları yedi maçta ise iki galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet elde ettiler.

Takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso, oyunculuk kariyerinde Barcelona’ya karşı altı maçta mücadele etmiş ve bu maçlarda iki galibiyet, iki mağlubiyet, iki beraberlik almıştı.









Barcelona cephesi











Borussia Dortmund, Inter ve Slavia Prag’la birlikte F Grubu’nda yer alan Katalan ekibi, dört galibiyet ve iki beraberlikle 14 puan toplayarak son 16’ya liderlik unvanıyla yükseldi.

Avrupa Kupaları’ndaki son 16 deplasman maçının yalnızca altısını kazanan Barca, geçtiğimiz sezon yarı finalde Liverpool’a karşı kazandığı 3-0’lık ilk maça karşın rövanşta 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.



Luis Suarez, Ousmane Dembele ve Jordi Alba’yı hâli hazırda sakatlığa kurban veren takım, iki gün önce Sergi Roberto’nun sakatlanmasıyla birlikte rotasyon problemi yaşıyor.











Sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olan Suarez üç golle takımın en golcüsü. Onu takipte olan isimler ise iki golle Lionel Messi ve birer golle Antonie Griezmann ile 2002 doğumlu Ansu Fati.

Altısı finalde olmak üzere Avrupa Kupaları’nda 56 defa İtalyan ekipleriyle karşılaşan Barcelona, bu maçlarda 28 galibiyet, 17 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Takımın 25 maçlık deplasman karnesinde ise yedi galibiyet, 11 beraberlik ve yedi mağlubiyet var.



