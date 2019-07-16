Napoli Başkanı de Laurentiis: Eljif bu hafta Napoli'ye gelecek
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Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Eljif Elmas konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.
Napoli Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
Başkanı Aurelio de Laurentiis, Eljif Elmas
konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve genç orta saha oyuncusunun bu hafta takıma dahil olacağını ifade etti.
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Eljif Elmas transferiyle ilgili İtalya
basınına açıklamalarda bulundu. Makedon orta saha için anlaşmanın tamamlandığını ifade eden de Laurentiis, bu hafta içinde Eljif Elmas'ın Napoli'nin kadrosuna katılacağını belirtti.
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