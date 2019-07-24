Son Dakika Haberleri: Napoli başkanından Eljif'e 'Hoş geldin' mesajı
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Napoli başkanından Eljif'e 'Hoş geldin' mesajı

24 dakika önce

Napoli için İtalya'da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı.

Napoli başkanından Eljif'e 'Hoş geldin' mesajı, System.String[]
Napoli için İtalya'da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı. Başkan Aurelio de Laurentiis, imza fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Eljif' notuyla paylaştı. Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio de Laurentiis'in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli'ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı.
(Güven Mert Ercan/İHA)
Mehmet Aurelio, Eljif Elmas, İtalya, Napoli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
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