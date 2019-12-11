Napoli'de Gattuso dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Napoli'de Gattuso dönemi - Son Dakika Spor

Napoli'de Gattuso dönemi

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

Napoli'de Gattuso dönemi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.


Mavi-beyazlı takım, Twitter'da hesabından yaptığı duyuruyla, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine genç teknik adam Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.


Kulübün duyurusunda 41 yaşındaki Gattuso'nun sözleşmesine ilişkin detay paylaşılmadı.

Napoli ile anlaştıktan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, burada yaptığı açıklamada, "İyi çalışmalıyız, puanları toplayarak, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemden çıkmalıyız. Napoli'yi sıralamada bu konumda görmek mahcubiyet yaratıyor. Mevcut durumun zorluğunun bilincinde olan ama bunu da aşmak da isteyen bir takım buldum." dedi.


Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performansla son 16 turuna kalmasına karşın, Serie A'da aynı performansı gösteremediğine dikkat çekilmesi üzerine Gattuso, "Amacımız bir an önce kaybedilen puanları telafi ederek, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda ligi tamamlamak. Bu takımda ligi ilk 4 sırada bitirecek kapasite var." diye konuştu.

Gattuso, eski hocası için de "Ancelotti, benim için baba gibi, geçtiğimiz yıllarda bana, her durumda hep yakın ve yardımcı oldu. O her şeyi kazanmış biri. Ben ise halen kendimi göstermeliyim." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Gattuso, takımının hafta sonu Parma'yı konuk edeceği maçın hazırlıkları kapsamında yaptığı öğleden sonraki antrenmanı da idare etti.


Napoli, dün akşam Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk'i 4-0 yenmiş, maçın ardından kulüp, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini bildirmişti.


Ancelotti yönetimindeki Napoli, ligde geçen sezonu ikinci sırada tamamlarken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarmış ancak, ligde 21 puan toplayarak, 7. sırada yer bulabilmişti. Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son 7 maçtan da galibiyet çıkaramamıştı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti
Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi

Son Dakika Haberleri
03:02 Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel - Spor
02:11 Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz" - Spor
02:02 Maçın ardından - Spor
01:56 Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!" - Spor
01:52 Maçın ardından - Spor
01:02 Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Napoli'de Gattuso dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]