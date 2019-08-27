Napoli'deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı

İtalya'nın Napoli şehrindeki cezaevinden firar eden Polonyalı Robert Lisowski, cezaevine birkaç kilometre uzaklıkta İtalyan polisi tarafından yakalandı. Cinayetten yargılanan 32 yaşındaki tutuklunun kaçışı 100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar olarak kaydedilmişti.



Ukraynalı bir duvar ustasını öldürmek suçlamasıyla tutulduğu Poggioreale Cezaevi'nden firar eden Polonyalı Robert Lisowski'nin özgürlüğü kısa sürdü. Mahkumların Pazar ayini için cezaevindeki şapele gitmesinin ardından çarşafları birbirine bağlayarak cezaevi duvarını aşan Robert Lisowski 24 saatten kısa bir süre sonra yakalandı. Polis tarafından her yerde aranan Lisowski, Mercato Meydanı'nda (Piazza Mercato) kıskıvrak yakalandı. Meydanın Poggioreale Cezaevi'ne yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, Cezaevi Çalışanları Sendikası Başkanı Luigi Castaldo söz konusu firarın cezaevinde yeterli sayıda personel olmamasından kaynaklandığını ifade etmişti. Castaldo, "2 bin 500 tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevinde 200 personel görev yapıyor, burada kapasitenin üzerinde 800 fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor" şeklinde konuşmuştu.



İtalyan medyasının aktardığına göre Polonyalı Robert Lisowski'nin firarı Poggioreale Cezaevi'nde 100 yıldan bu yana gerçekleşen ilk firar. Genellikle mafya mensuplarının kaldığı cezaevinden birkaç yıl önce kaçmaya çalışan bir başka mahkum ise ağır yaralanmıştı. - NAPOLİ