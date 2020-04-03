Son Dakika › Dünya › Napoli'den İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın - Son Dakika Dünya
Napoli'den İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın
6 saat önce
İtalya'dan İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın.
Dünyayı saran Covid-19 salgınında yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü İtalya'da halk, karantinada bile olsa ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Tabi sosyal mesafeyi koruyarak, Peki nasıl mı? Balkon ve camlardan sepet sarkıtarak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:01
Son Dakika THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerin önüne bırakmaya başladı