Napoli'den İstanbul'un Fatih semtine 'sepet dayanışması': İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın

Dünyayı saran Covid-19 salgınında yaklaşık 14 bin kişinin öldüğü İtalya'da halk, karantinada bile olsa ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.



Tabi sosyal mesafeyi koruyarak, Peki nasıl mı? Balkon ve camlardan sepet sarkıtarak.