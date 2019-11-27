Napoli, İngiltere'de sürpriz peşinde! Liverpool'un gruptaki son 3 maçı...

LIVERPOOL - NAPOLI

İtalya'daki maçta rakibine 2-0 yenildikten sonra gruptaki 3 maçını da kazanan Liverpool, bu akşam kazandığı takdirde hem gruptan çıkmayı hem de liderliği garantileyecek. O mağlubiyet aynı zamanda İngiliz ekibinin bu sezonki tek mağlubiyetiydi.

Jurgen Klopp'un öğrencileri özellikle Premier Lig'de gösterdiği muhteşem performansla şimdiden en yakın rakibine 8 puan fark atmış durumda. Böyle olunca, Napoli maçına ideal kadro ile çıkmaları yüksek ihtimal. Öyle ki Klopp, Crystal Palace maçında sakatlık yaşayan Salah'ın oynayabileceğini belirtti.

Clyne ve Matip ise halen yoklar.

Liverpool'un en büyük şansı ise Napoli'nin kendini bir krizin içine bulması...

Serie A'da 5 maçlık galibiyetsizlik ve lider Juventus'un 15 puan gerisinde kalınması başkan de Laurentiis ile teknik direktör Ancelotti'nin arasının açılmasına sebep oldu.

İtalyanlar'da ayrıca Milik ve Insigne sakatlık sebebiyle İngiltere kafilesinde yer almadı.

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Liverpool bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda sadece 1 kez kaybetti.

Liverpool'un grupta çıktığı son 3 maçta 2.5 gol barajı aşıldı.

Napoli bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 resmi karşılaşmanın 11'inde gol yedi.

Liverpool çıktığı son 9 resmi maçın son 15 dakikasında 9 gol attı.

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Mücadeleye yapan üyelerinin %60'ı Liverpool'un maçtan galip ayrılan taraf olacağını düşünüyor.

YORUMCUSU BARIŞ SÜNTER'İN TERCİHİ...

Liverpool'un son dönem tek mağlubiyeti ilk maçta 2-0 yenildiği Napoli'ye karşı. Ancak o Napoli ile şimdi arasında dağlar kadar fark var. Serie A'da 5 maçtır galibiyet göremeyen takımın oyuncularına yönetim tarafından toplam 2.5 milyon euro ceza kesildi.

Liverpool, geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace deplasmanında zorlanarak 3 puana ulaştı. Sakatlığı olan Salah'ı o maçta riske etmeyerek bu maça sakladılar.

Liverpool moralsiz rakibi karşısında kazanarak grup liderliğini garantileyecektir.