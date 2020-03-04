Napoli - Inter maçına korona virüs engeli - Son Dakika

İtalya Kupası yarı finalinde yarın oynanması planlanan Napoli - Inter maçı korona virüsü nedeniyle ertelendi.

İtalya'da futbolu korona virüsü vurdu. Geçtiğimiz hafta sonu birçok lig maçının maçın tatil edildiği İtalya'da kupa maçları da virüs nedeniyle erteleniyor. İtalya Kupası yarı finalinde yarın oynanması planlanan Napoli - Inter karşılaşması, korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan bu akşam oynanması planlanan Juventus - Milan müsabakası da aynı gerekçe ile ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

(İHA)