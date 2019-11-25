Napoli karıştı, başkan çıldırdı! Eljif Elmas...

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekibi Napoli'de son zamanlarda yaşanan hem başarısız sonuçlar hem de disiplinsiz hareketlerin bedeli ağır oldu.



Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü yaptığı başkan Aurelio de Laurentiis, tüm futvolculara ceza kesti. Napoli'de takıma kesilen toplam ceza 2 milyon 500 bin euro oldu..



Oyunculara verilen cezaların farklı miktarlarda olduğu belirtildi. Cezaların en düşüğü 22 bin, en yükseği ise 200 bin euro şeklinde.



BAŞKANIN OĞLU İLE TARTIŞTI VE...



Başkan Aurelio de Laurentiis'in oğlu Edo ile tartışmaya giren Allan takımda en ağır cezayı alan oyuncu olarak dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu 200 bin euro ceza aldı.



Allan, cezanın ardından takım içinde bir oyuncuya aylık maaşının %25'inden fazla ceza verilemeyeceğini belirterek cezaya itiraz etti.



Takımda bütün oyunculara farklı miktarda cezalar kesildi. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'ın da geçen ay içinde 'takımdan izinsiz röportaj vermesinden' dolayı ağır bir ceza alması bekleniyordu.

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