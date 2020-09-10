Napoli Kulübü Başkanı de Laurentiis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio de Laurentiis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan de Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, de Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.

Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki de Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.