İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio de Laurentiis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan de Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, de Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.
Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki de Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Napoli Kulübü Başkanı de Laurentiis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor