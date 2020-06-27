Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır - Son Dakika

Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır

Transferin gözde ismi Cengiz Ünder'e Napoli talip oldu. İtalyan kulübünün milli oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

İtalyan basını, Napoli'nin Cengiz Ünder için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, milli futbolcuyla ilgileniyor. Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasının ardından arayışa geçen gök mavililer, Cengiz Ünder'i listeye aldı.

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YÜZDE 20'Sİ BAŞAKŞEHİR'E

Süper Lig'in lideri Başakşehir FK da transferin gerçekleşmesi durumunda gelir elde edecek. Başakşehir, eski oyuncusunun transferinden yüzde 20 pay alacak.

İtalyan devleri Roma ile Napoli'nin ilişkilerinin iyi olduğu belirtildi. Zira iki kulüp, geçtiğimiz yaz Kostas Manolas-Amadou Diawara takasına da yapmışlardı.

GATTUSO'NUN BEĞENİSİNİ ALDI

İtalya'da gösterdiği performansıyla her geçen gün üstüne koyan milli oyuncu, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ile teknik direktör Gennaro Gattuso, Cengiz'i beğendiklerini dile getirmişlerdi.

Roma ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon sakatlığı sebebiyle 21 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Milli futbolcunun adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Juventus ve Tottenham ile anılıyordu.

Cengiz Ünder, Napoli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:34 

Son Dakika Spor Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır - Son Dakika Spor
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