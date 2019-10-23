Son Dakika Haberleri: Napoli'nin 2019-20 Sezonundaki En Güzel Golleri
Son Dakika Spor Napoli'nin 2019-20 Sezonundaki En Güzel Golleri

Napoli'nin 2019-20 Sezonundaki En Güzel Golleri

1 saat önce

Carlo Ancelotti dönemindeki Napoli, şampiyonluk umutlarıyla girdiği 2019-20 sezonunda 7 maçta 13 puanla iyi bir giriş yaptı. Güney İtalya ekibinin ilk yedi haftada attığı en güzel gollere göz atalım.

Carlo Ancelotti dönemindeki Napoli, şampiyonluk umutlarıyla girdiği 2019-20 sezonunda 7 maçta 13 puanla iyi bir giriş yaptı. Güney İtalya ekibinin ilk yedi haftada attığı en güzel gollere göz atalım.

Napoli'nin 2019-20 Sezonundaki En Güzel Golleri

Carlo Ancelotti, Güney İtalya, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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