Napoli'nin 2019-20 Sezonundaki En Güzel Golleri
1 saat önce
Carlo Ancelotti dönemindeki Napoli, şampiyonluk umutlarıyla girdiği 2019-20 sezonunda 7 maçta 13 puanla iyi bir giriş yaptı. Güney İtalya ekibinin ilk yedi haftada attığı en güzel gollere göz atalım.
Carlo Ancelotti dönemindeki Napoli, şampiyonluk umutlarıyla girdiği 2019-20 sezonunda 7 maçta 13 puanla iyi bir giriş yaptı. Güney İtalya ekibinin ilk yedi haftada attığı en güzel gollere göz atalım.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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