Son Dakika Haberleri: Napoli'nin fiyatı 900 milyon Euro
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Napoli'nin fiyatı 900 milyon Euro

7 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Katar ailesi Al-Thani, Napoli'yi satın almak için 560 milyon Euro teklif etti.

Napoli'nin fiyatı 900 milyon Euro, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Katar ailesi Al-Thani, Napoli'yi satın almak için 560 milyon Euro teklif etti. Aurelio de Laurentiis ise kulübü ancak 900 milyon Euro'ya elden çıkarabileceğini iletti.


Aurelio de Laurentiis'in kulübü elden çıkarmayı düşünmediği dile getirildi.


Napoli'nin emektar başkanı, kulübü 2004 yılında iflas durumundan alarak tekrar Serie A'nın önemli bir gücü haline getirdi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mehmet Aurelio, Napoli, Katar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:13 
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