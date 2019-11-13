Napoli'nin fiyatı 900 milyon Euro

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Katar ailesi Al-Thani, Napoli'yi satın almak için 560 milyon Euro teklif etti. Aurelio de Laurentiis ise kulübü ancak 900 milyon Euro'ya elden çıkarabileceğini iletti.



Aurelio de Laurentiis'in kulübü elden çıkarmayı düşünmediği dile getirildi.



Napoli'nin emektar başkanı, kulübü 2004 yılında iflas durumundan alarak tekrar Serie A'nın önemli bir gücü haline getirdi.

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