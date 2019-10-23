Son Dakika Haberleri: Napoli'nin Red Bull Salzburg Zaferi
Son Dakika Spor Napoli'nin Red Bull Salzburg Zaferi

Napoli'nin Red Bull Salzburg Zaferi

1 saat önce

2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turunda Red Bull Salzburg ile eşleşen Napoli, rakibini Milik, Ruiz ve Onguene'nin kendi kalesine golleriyle 3-0 mağlup etmiş, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etmişti.

2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turunda Red Bull Salzburg ile eşleşen Napoli, rakibini Milik, Ruiz ve Onguene'nin kendi kalesine golleriyle 3-0 mağlup etmiş, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etmişti.

Napoli'nin Red Bull Salzburg Zaferi

Salzburg, Red Bull, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39 
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