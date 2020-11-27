Napolililer, "Aileden biri" olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta - Son Dakika

Napolililer, "Aileden biri" olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta

27.11.2020 11:38

Napolililer, 1984 ile 1991 yılları arasında futbol takımlarında top koşturan ve kulüp tarihinde pek çok önemli başarıda imzası bulunan Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası büyük üzüntü içinde.

Napolililer, 1984 ile 1991 yılları arasında futbol takımlarında top koşturan ve kulüp tarihinde pek çok önemli başarıda imzası bulunan Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası büyük üzüntü içinde.

AA muhabiri, 60 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Maradona'nın 7 yılda efsaneye dönüştüğü ve "Aileden biri" olarak adlandırıldığı Napoli'de halkın nabzını tuttu.

Napoli taraftarı Claudia Palermo, büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Ben stada gitmeye 15 yaşında başladım. Onu görmek için geliyordum. Futbolu onunla sevdim. Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. O Napoli'ye her şeyini verdi. O olmasaydı biz hiçbir şey kazanamazdık. Evet bir ara (Edinson) Cavani gibi isimler vardı ancak zaman zaman parladılar o kadar. Onunla izlediğimiz futbolu yeniden göreceğimizi düşünmüyorum. Dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olduk. Bu bir ayrıcalıktı." dedi.

Maradona'nın vefatı nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan kent halkından Rosaria, "O, Napoli'nin parçasıydı. Parçamızı kaybettik. O ilk geldiğinde stattaydım. Helikopterle stada geldiğinde tribündeydim. Çok defa onu izlemek için buraya geldim. O dönem eşimle nişanlıydık. Beni maç izlemeye getiriyordu. Bu haberi beklemiyorduk. Ölüm haberini ilk aldığımda şok oldum. Onun için ağlamaktan, onu konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz. O bizden biriydi. Çok ağladım." diye konuştu.

Napoli taraftarlarından Daniele, "Hepimizden bir parça gitti. Gelecek kuşaklara bunu aktarmak için buradayız. Ben gördüm Maradona'yı, onlar ise görmedi. Bunları aktarmak önemli. Maradona çok şeyini verdi Napoli için. Ben burada sadece 1 maçını izleyebildim. 23 Ekim 1991'deki Napoli- Milan maçıydı. 1-1 bitti ve Maradona golü attı. İlk geldiğim maçtı. O nedenle sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Ben bu şansı yakaladım. Onlar yakalayamadı." şeklinde konuştu.

Bir başka Napolili taraftar Mary D'Onofrio, Maradona'nın hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir futbolcu olduğunu kaydetti. D'Onofrio, "Dünyanın en iyi futbolcusu Diego Armando Maradona'ya sahip olmak ve onun hakkında konuşmak bizim için bir gurur vesilesiydi. O bizim ebedi 10 numaramız." değerlendirmesinde bulundu.

Maradona'yı torununa da anlattığını belirten yaşlı futbolsever Giacomo, "Maradona, Napoli ve tüm güney için bir efsaneydi. Her zaman Napolililerin kalbinde yaşayacak bir efsane. Umuyorum ki bizi yukarıdan korumaya devam edecek. Onun sayesinde Napoli imkansızları başardı. Napoli için yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Stat demirlerine Maradona için atkısını bağlayan Roberto da, "Aileden birini, bir dostu kaybettik. Üzgünüz. Oğlumu getirdim. O da burayı görsün istedim. O da Maradona'yı tanıyor." şeklinde görüş belirtti.

Napolililer, Aileden biri olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta
Napolililer, Aileden biri olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta
Napolililer, Aileden biri olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta
Napolililer, Aileden biri olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta

Diego Armando Maradona, Futbolcu, Napoli, 1984, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Napolililer, 'Aileden biri' olarak gördükleri Maradona'nın vefatı sonrası yasta - Son Dakika


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