Napolyon kirazı lezzetini 'trans iklim'den alıyor - Son Dakika

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Sultandağı ilçesinin trans iklim (iklim geçişi) özelliğinin, 'Napolyon' olarak da bilinen kirazın büyüklük, lezzet ve kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.
Sultandağı ilçesinde yoğun üretim alanına sahip olan ve şehrin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan Napolyon kirazı, büyüklüğü, lezzeti ve dayanıklı ömrüyle Almanya ve İngiltere başta olmak üzere ABD, Çin ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor. Napolyon kirazı, aromatik özelliğiyle de kozmetik sektöründe ham madde olarak kendisine yer buluyor. AKÜ DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Erişmiş, kalitesi, lezzeti ve dayanıklılığı ile birçok Avrupa ülkesinin tercih ettiği Sultandağı bölgesinde yetişen Napolyon kirazını diğer bölgelerdeki kirazlardan ayıran özelliğin, iki iklimi birlikte gören bölgede yetişmesi olduğunu söyledi. Erişmiş, "Afyon kirazı dünyada öyle bir yer edinmiş ki artık 'Türk kirazı' olarak ifade ediliyor. Genellikle yurt dışına ihraç edilen Afyon kirazı, Z900 çeşidi olarak ifade ediliyor. Kirazın, Afyon ve Sultandağı'nda neden bu kadar değerli olduğuna ve özelliklerine bakmak lazım. Afyonkarahisar ve Sultandağı, iklim bakımından bir geçiş noktası olarak ifade ettiğimiz, trans iklim dediğimiz bir yapıya sahip" dedi.
Çay ve Sultandağı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız ise "Şu an fiyatlar beklenenin altında. Üretici zarar eder. İhraç yapan firmalar beklemede. Fiyatın en az 15 lira olması lazım. Kemalpaşa'da kiraz 35-40 liradan alındı. Isparta'da 15-20 liradan açıldı. Bize geldi, 7-8 liraya düştü. Halbuki bizim bölgenin kirazının aroması daha iyi. Daha kaliteli. Hastalıktan dolayı dış ülkeler çekiniyor. Güvence verilecek. Bakanlığımız devreye girmeli. Bölgemizde en az 25-28 bin ton kiraz var. Toplanmayı bekliyor" dedi.