NAPOLYON KİRAZINA İHRACATÇI DESTEĞİ BEKLENİYOR - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde, Napolyon kirazı hasadı devam ediyor. Bu yıl yağış ve doğal afetler nedeniyle rekoltenin yüzde 20 düşmesi beklenirken, kiraz üreticileri, ihracatçı firmalardan destek bekliyor. Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, "Alımlar, alımların tarihleri konusunda ihracatçılardan destek bekliyoruz" dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen Napolyon cinsi kirazın hasadı sürüyor. Bahçelerde yüzlerce işçinin binlerce ağaçtan topladığı kirazlar, dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Bu yıl yaşanan doğa olaylarından dolayı rekoltesi düşük olan kiraz, üreticiyi yüzde 20 oranında zarara uğrattı. Bahçesinde kalan kirazları toplayan üreticiler, ihracat firmalarından destek bekliyor.

35 KİŞİ 20 AĞACI TOPLUYOR

12 bin metrekare bahçede Napolyon kirazı ağırlıklı üretim yapan Fevzi Yırtıkgöz, 210 Napolyon kirazı ağacı ve 70 de 'gılli kiraz' olarak bilinen kiraz ağacı olduğunu söyledi. Hasadın 20-25 gün sürmesini beklediklerini aktaran Yırtıkgöz, "Günlük 15-20 ağaç iş durumuna göre değişiyor. İşçiler şu anda 35 kişi olarak çalışıyor. 35 kişi de 20 ağacı ancak toparlıyor. Bir kısmı da seçme yaptığı için iş yavaş gidiyor biraz. Sabah 07.00'de işçi bahçeye gidiyor, öğlen sonu 15.00'te bırakıyoruz. Bu şekilde çalışma sistemimiz. Mahsul iyi, Allah bereket versin. Bu yıla göre her yıl değişiyor ama bu sene mahsul gerçekten iyiydi, meyve tutumu olarak güzeldi ama yağıştan dolayı biraz sıkıntımız oldu, çatlayan kirazlarımız oldu, yüzde 20 firemiz var. 20-22 ton civarında bir kiraz bekliyoruz, inşallah yüzümüz ak çıkar" dedi.

Üretici Elife Çetin ise "Sulamamız oluyor, traktörle çapalattırıyoruz, elimizle çapalattırıyoruz. İlacını veriyoruz senede 4-5 sefer ilaç veriyoruz. Sulamada gün aşırı damlama var, gün aşırı suluyoruz, salma sularken damlama bu yıl geldi. Salma suyla sularken 3 sefer filan sulardık. 12-14 saat suyun gelişine bakıyordu öyle suluyorduk. Çapasını yapıyoruz, ilacını veriyoruz, toplatıyoruz işçilere, umduğumuz şekilde olmasa da şükür. Bereketini artırsın Allah, ağız tadıyla yedirmek nasip etsin" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ VARSA ÜRETİM VAR, DESTEK BEKLİYORUZ'

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da ihracatçı firmalardan destek beklediklerini belirterek, "Bu sene kiraz hasadımızda bazı sıkıntılar yaşadık. İlk önce doğal afetler, don, dolu yağışları ile bazı çiftçilerimiz hatta çoğu çiftçilerimiz zarar gördü. Bundan dolayı rekoltelerde biraz düşüklük yaşadık. Fiyatlar konusunda aslında iyi görünse de buradan aslında ihracatçılara da bir mesaj vermek istiyoruz. Kiraz, alımlar, alımların tarihleri konusunda ihracatçılardan destek bekliyoruz ya da onun dışında bir çalıştay yapılabilir bundan da bir destek bekleyebiliriz. Üretim kısmında, çiftçilerin biraz daha çok vakit geçirmeleri konusunda biz elimizden geleni belediye olarak yapmaya hazırız. Sadece şunu tekrar tekrar söylüyoruz; çiftçi varsa üretim var, üretim varsa ülke kalkınır ve ihracatçı para kazanır. Bunu hem ülke adına hem kendileri adına hem ihracat adına bunları yapmalarını bekliyoruz, onlardan destek bekliyoruz" dedi.

Dünyanın en güzel kirazının üretildiği yerin Sultandağı olduğu iddiasını birçok kez söylediklerini vurgulayan Başkan Aldırmaz, "Dünyanın güzel kirazının üretildiği yer, en kaliteli kirazın üretildiği yer, Türkiye ihracatının 3'te 1'ini yapan yer, Sultandağı kirazına daha çok sahip çıkılmasını, her açıdan değerlendirilmesini istiyoruz. Kirazımız yurt dışına ihraç konusunda da Avrupa'nın sayılı ülkeleri, Amerika ve Çin'e daha önce kiraz ihracatımız oldu. Onların bu konuda memnun olduklarını da biliyoruz. Ayrıca işlenmiş gıda anlamında da Sultandağı gerçekten ileri seviyede. Sultandağı'na tarım konusunda yüzde yüz güveniyoruz. Tarım konusunda herkesin güvenmesini istiyoruz ve destek bekliyoruz" diye konuştu.